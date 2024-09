De renovatie van de jeugdinstelling De Zande in Beernem is zo goed als afgerond. Pakweg 20 jaar geleden startten ze daar met renoveren. Nu zijn ook het onthaal en de laatste twee leefgroepen helemaal klaar. In Beernem is plaats voor 53 meisjes en jongens die door de jeugdrechter geplaatst zijn. Ze verblijven er gemiddeld tussen de vier en de zes maanden.