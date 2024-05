Weinig buitenstaanders weten wat er gebeurt achter de muren van de gesloten jeugdinstelling in Wingene. 36 jongens zijn hier door de jeugdrechter geplaatst. De impact is enorm, wanneer ze plotseling hun vrijheid verliezen en hier samen met anderen in een leefgroep moeten samen leven. Laurens Rottée, begeleider Leefgroep: ”Sommige jongens hebben nog nooit een taak gedaan, zoals afwassen of afdrogen. Het is niet evident om met 8 jongens met verschillende achtergronden en culturen overeen te komen. Dat botst soms wel.”