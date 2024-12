België werd al meermaals veroordeeld door internationale instanties wegens mensenrechtenschendingen. Volgens cijfers van Advocaat.be zaten er op 4 september van dit jaar 12.340 mensen in een gevangenis of detentiehuis in België, terwijl er plaats is voor 10.933 personen.

Het is de eerste keer dat stafhouders (verantwoordelijken van een balie) hun visitatierecht uitoefenen. In 2024 werd ingevoerd dat stafhouders de gevangenissen binnen hun rechtsgebied mogen bezoeken. Voor het betreden van cellen en spreken met gedetineerden is er wel toestemming van de minister van Justitie nodig, voor de actie kregen de stafhouders toestemming.

Ze vragen ook dat het visitatierecht uitgebreid wordt naar alle detentieplaatsen, zoals centra waar personen zonder wettig verblijf worden vastgehouden, detentiehuizen, forensische psychiatrische centra en politiecellen.

Advocaat.be (de Orde van Vlaamse Balies), Avocats.be (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone), en de twee Brusselse Ordes van advocaten zijn aangesloten bij de actie.