Leerkrachten in jeugdinstelling De Zande staken: “Te veel onduidelijkheid over overstap naar Onderwijs”
Het onderwijzend personeel van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen legt vandaag het werk neer. Met acties, onder meer aan De Zande in Ruiselede, vragen de leerkrachten duidelijkheid over hun geplande overstap van het Agentschap Justitie en Handhaving naar het Departement Onderwijs vanaf 1 september.
Wat zijn gemeenschapsinstellingen?
Vlaamse gemeenschapsinstellingen zoals De Zande in Ruiselede zijn gesloten jeugdinstellingen die intensieve residentiële jeugdhulp bieden aan jongeren tussen 12 en 18 jaar. Zij worden door een jeugdrechter verplicht geplaatst nadat ze een delict gepleegd hebben, of daarvan verdacht worden.
De focus ligt op een combinatie van zorg, onderwijs en begeleiding, met als doel de jongeren opnieuw perspectief te bieden en hen voor te bereiden op een terugkeer naar de samenleving.
"Het dossier rond de overgang sleept al jaren aan", zegt Tijs Reusen van ACV Openbare Diensten. De afgelopen twee legislaturen werd besloten om het onderwijzend personeel over te plaatsen naar het GO! onderwijs, vooral omdat het onder Justitie complex was om onderwijsattesten aan de jongeren af te leveren.
"Maar in de eindfase duiken heel wat problemen op en heerst op veel vlakken grote onduidelijkheid", zegt Reusen. "Het gaat dan om inschalingen die verkeerd gebeuren, verlofstelsels die niet op elkaar zijn afgesteld, afsprakenkaders die nog niet rond zijn enzovoort."
Deze voordelen staan op het spel
"De overgang zou leiden tot het verlies van voordelen zoals specifieke verlofregelingen, het ziektecontingent en de erkenning van hun functie als belastend beroep binnen het Vlaams personeelsstatuut. Die erkenning vervalt in het onderwijs, terwijl de jobinhoud binnen de gesloten setting van de gemeenschapsinstellingen identiek blijft", zegt ook Tom De Jonghe, adjunct-secretaris van ACOD Overheidsdiensten.
Dinsdag vond een overleg plaats tussen de vakbonden en het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA). Toch ontbreekt een duidelijk perspectief voor de leerkrachten, klinkt het. Daarom legt een deel van het personeel vandaag het werk neer.
"Hopen op duidelijkheid tegen begin mei"
Het gemeenschappelijk vakbondsfront voert onder meer actie aan de De Zande in Ruiselede, bij Wingene. Tussen 9.00 en 12.00 uur zal er een stakingspiket opgesteld worden.
Donderdag vindt opnieuw overleg plaats met het kabinet. "We hopen op onze personeelsvergaderingen begin mei eindelijk duidelijkheid te kunnen brengen aan de leerkrachten", aldus Reusen.