Het beeldmateriaal werd verzameld in het boek Photographing the Fallen van Jeremy Gordon Smith, een familielid van Bowtree. De tentoonstelling is samengesteld door auteur Aline Sax, die ook een gelijknamige roman schreef en onlangs de Boon Literatuurprijs won. "Ik heb het gevoel dat ik nu beter kan voelen wat het moet geweest zijn voor die soldaten, enerzijds om die oorlog mee te maken, maar ook daarna niet meer te weten hoe je verder moet."