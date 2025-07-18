6°C
Poperinge

Ten­toon­stel­ling belicht bewo­gen jaar 1919 in Tal­bot Hou­se Poperinge

In Talbot House in Poperinge is een nieuwe, opvallende tentoonstelling geopend die focust op het vaak vergeten jaar 1919, de periode net na de Eerste Wereldoorlog. De expo brengt het verhaal van terugkeer, de mentale problemen en de eerste pelgrims in de Westhoek.

1919 was een bijzonder jaar waarin de lokale bevolking terugkeerde naar een verwoeste streek en Britse militairen nog aanwezig waren. Die mix zorgde voor intense interactie en maakte van het jaar een belangrijke, maar weinig belichte periode in de geschiedenis.

Foto's van Ivan Bowtree

Centraal in de tentoonstelling staan de authentieke foto’s van Ivan Bowtree, een Britse soldaat die in 1919 zoveel mogelijk graven en opgravingen van gesneuvelde militairen fotografeerde. Zijn volledige fotoarchief bleef bewaard en vormt vandaag een unieke historische bron.

Boek en roman

Het beeldmateriaal werd verzameld in het boek Photographing the Fallen van Jeremy Gordon Smith, een familielid van Bowtree. De tentoonstelling is samengesteld door auteur Aline Sax, die ook een gelijknamige roman schreef en onlangs de Boon Literatuurprijs won. "Ik heb het gevoel dat ik nu beter kan voelen wat het moet geweest zijn voor die soldaten, enerzijds om die oorlog mee te maken, maar ook daarna niet meer te weten hoe je verder moet."

Nog tot eind november

De tentoonstelling 1919 is nog te bezoeken tot eind november in Talbot House in Poperinge.

Stefaan Six

Stefaan Six
Jenna Lebrun
Talbot House Eerste Wereldoorlog

