De horeca zoekt bovendien voortdurend naar nieuwe en verrassende producten. Galana uit Waregem haalde de mosterd voor hun freezecakes, diepgevroren cheesecake in een pot, in Engeland.

“Het is een uniek concept dat we met een heel team hebben uitgewerkt. Het is niet gekend, maar we hebben een schepbare creme cheese kunnen maken. Die kun je ook laten ontdooien als een dessert”, vertelt Maarten Deprez van Galana.

Tijdens Tavola in Kortrijk Xpo kun je nog veel meer nieuwe foodtrends ontdekken. De beurs start op 17 maart.