Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Tan­ker van Rus­si­sche scha­duw­vloot onder­schept en naar Zee­brug­ge gebracht

Russische schaduwvloot

Foto van de tanker die Theo Francken bij zijn bericht postte.

Het Belgische leger heeft zaterdagnacht een olietanker geënterd die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. De operatie gebeurde op basis van inlichtingen dat het schip onder valse vlag voer. Het schip wordt momenteel naar de haven van Zeebrugge geëscorteerd, waar het in beslag zal worden genomen, meldde minister van Defensie Theo Francken op X.

Minister van Justitie en Noordzee Annelies Verlinden volgde de operatie vanuit de commandopost samen met Francken en minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke. Volgens haar toont de actie het belang aan van samenwerking en maritieme veiligheid op de Noordzee.

Premier Bart De Wever feliciteerde de strijdkrachten en bedankte de Franse partners voor hun steun. Eerder hield Frankrijk al een gelijkaardige tanker aan die gelinkt werd aan de Russische schaduwvloot. Die vloot bestaat uit schepen die worden ingezet om internationale sancties te omzeilen, onder meer door onduidelijke eigendomsstructuren of het varen onder een andere vlag.

Belga
Siel Vandorpe
Noordzee

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
NMBS geen trein
Nieuws
Update

UPDATE: Opnieuw treinen tussen Deinze en Lichtervelde na eerdere onderbreking

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Opwarming noordzee

Noordzee nog nooit zo warm als in 2025: gemiddeld 11,6 graden
Windmolenpark noordzee

Nieuw noodplan moet grootschalige reddingsacties op Noordzee sturen
asneerlating

Noordzee steeds populairder als laatste rustplaats: helft meer asneerlatingen in vijf jaar
Kustzwemmer marine
Update

Brugse militair zwemt kustlijn af voor goede doel
Noordzeefakkel3

Noordzeefakkeltocht valt in het water
Zeezwemmen

"Het is geen zwembad": Swim-safe leert kinderen omgaan met gevaren van de zee
Aanmelden