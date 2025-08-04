Minister van Justitie en Noordzee Annelies Verlinden volgde de operatie vanuit de commandopost samen met Francken en minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke. Volgens haar toont de actie het belang aan van samenwerking en maritieme veiligheid op de Noordzee.

Premier Bart De Wever feliciteerde de strijdkrachten en bedankte de Franse partners voor hun steun. Eerder hield Frankrijk al een gelijkaardige tanker aan die gelinkt werd aan de Russische schaduwvloot. Die vloot bestaat uit schepen die worden ingezet om internationale sancties te omzeilen, onder meer door onduidelijke eigendomsstructuren of het varen onder een andere vlag.