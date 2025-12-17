3°C
Noord­zee nog nooit zo warm als in 2025: gemid­deld 11,6 graden

Opwarming noordzee

De Noordzee is sinds het begin van de metingen in 1969 nog nooit zo warm geweest als het voorbije jaar. Dat zegt de Duitse Dienst voor de Zeevaart en Hydrografie (BSH). De dienst ziet in de klimaatopwarming een verklaring voor de gegevens.

"In 2025 bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 11,6 graden Celsius, de hoogste waarde die in de gegevensreeks sinds 1969 is geregistreerd", aldus het BSH in een mededeling.

Eeuwenlang blijven stijgen

BSH-voorzitter Helge Heegewaldt grijpt de publicatie van de gegevens aan om nogmaals te waarschuwen voor de gevolgen van de klimaatverandering. "Zelfs als we de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd onmiddellijk zouden stoppen, zou de zeespiegel waarschijnlijk nog eeuwenlang blijven stijgen." Daarom is het belangrijk om "meer te doen voor de bescherming van het klimaat", betoogt hij.

De zeeën warmen overal ter wereld op als gevolg van de klimaatverandering. Volgens het VN-klimaatpanel IPCC is het tempo waaraan de oceanen opwarmen sinds 1993 meer dan verdubbeld.

Belga
