"In 2025 bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 11,6 graden Celsius, de hoogste waarde die in de gegevensreeks sinds 1969 is geregistreerd", aldus het BSH in een mededeling.

Eeuwenlang blijven stijgen

BSH-voorzitter Helge Heegewaldt grijpt de publicatie van de gegevens aan om nogmaals te waarschuwen voor de gevolgen van de klimaatverandering. "Zelfs als we de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd onmiddellijk zouden stoppen, zou de zeespiegel waarschijnlijk nog eeuwenlang blijven stijgen." Daarom is het belangrijk om "meer te doen voor de bescherming van het klimaat", betoogt hij.

De zeeën warmen overal ter wereld op als gevolg van de klimaatverandering. Volgens het VN-klimaatpanel IPCC is het tempo waaraan de oceanen opwarmen sinds 1993 meer dan verdubbeld.