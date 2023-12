Maxim Donck, schepen: "Peuken gooi je in de vuilnisbak of bewaar je in een zakasbakje. De stad paste daarom eerst de infrastructuur op het openbaar domein aan: alle vuilnisbakken zijn uitgerust met een peukenring waarop je je sigaret kan uitdoven voor je die in de vuilnisbak gooit. Daarnaast werden in het stadscentrum ook peukenzuilen geplaatst waarin je je sigarettenpeuk kan achterlaten en deelt de Stad gratis zakasbakjes uit om je peuk in op te bergen."