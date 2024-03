De nieuwe werken moeten klaar zijn op 6 april. De veertien streetartkunstenaars komen van over de hele wereld. Als hun werken klaar zijn horen die voortaan ook bij het parcours van The Crystal Ship, naast alle gevels van eerdere edities.

Thema dit jaar is 'Carnival of Life', 'het carnaval van het leven'. Zo springt het streetartfestival mee op de kar van het Ensorjaar. Het festival werkt dit jaar samen met verschillende organisaties waaronder het streetart atelier van de academie in Kortrijk. Alle kunstenaars zullen een werk maken met een knipoog naar James Ensor, die dit jaar 75 jaar overleden is.