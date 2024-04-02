Street art festival The Crystal Ship in Oostende strikt acteur Matthias Schoenaerts als curator
Filmacteur en kunstenaar Matthias Schoenaerts is de nieuwe curator van het streetart festival The Crystal Ship in Oostende. Om de 10de editie te lanceren die in het voorjaar plaatsvindt, heeft hij nu al een eerste gigantisch muurschilderij afgewerkt.
Het heet de Fouth Round en hij maakte het samen met kunstenaar Koen Van den Broeck.
Internationale ambitie
Matthias Schoenaerts werkte als kunstenaar eerder al mee aan het festival. De acteur speelde al in heel wat internationale films en tv-series
Toerisme Oostende lanceerde The Crystal Ship-festival 11 jaar geleden. Elke editie lokt meer belangstelling en nu is er ambitie om ook internationaal door te breken.
Redactie