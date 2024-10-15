Curator Matthias Schoenaerts heeft de eerste vijf namen bekendgemaakt voor de jubileumeditie van The Crystal Ship in Oostende. Vanaf 30 maart werken meer dan twintig kunstenaars aan nieuwe murals in Oostende.
Onder meer Alexis Diaz, Jaba, Loomit, MUMBY en Rutger Termohlen zakken af naar de kust. Volgens Schoenaerts, ook bekend als Zenith, wordt het een editie waarin verschillende stijlen elkaar ontmoeten.
Naast nieuwe muurschilderingen pakt het festival uit met The Crystal Ship Summit in De Grote Post op 31 maart en 1 april en een expo in Fort Napoleon.
“Deze selectie weerspiegelt waar de tiende editie voor staat: een dialoog tussen schilderkunst, graffiti en hedendaagse street art.”
“Het is zonder twijfel het meest toegankelijke openluchtmuseum, waarvan de collectie jaarlijks aangevuld wordt”, zegt schepen van Toerisme Niko Geldhof.