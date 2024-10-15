10°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Cura­tor Mat­thi­as Schoe­naerts lost eer­ste namen voor The Crystal Ship

Schoenaerts crystal ship

Curator Matthias Schoenaerts heeft de eerste vijf namen bekendgemaakt voor de jubileumeditie van The Crystal Ship in Oostende. Vanaf 30 maart werken meer dan twintig kunstenaars aan nieuwe murals in Oostende.

Onder meer Alexis Diaz, Jaba, Loomit, MUMBY en Rutger Termohlen zakken af naar de kust. Volgens Schoenaerts, ook bekend als Zenith, wordt het een editie waarin verschillende stijlen elkaar ontmoeten. 

Naast nieuwe muurschilderingen pakt het festival uit met The Crystal Ship Summit in De Grote Post op 31 maart en 1 april en een expo in Fort Napoleon.

Schoenaerts crystal ship
Nieuws

Street art festival The Crystal Ship in Oostende strikt acteur Matthias Schoenaerts als curator

“Deze selectie weerspiegelt waar de tiende editie voor staat: een dialoog tussen schilderkunst, graffiti en hedendaagse street art.”

Curator Matthias Schoenaerts

“Het is zonder twijfel het meest toegankelijke openluchtmuseum, waarvan de collectie jaarlijks aangevuld wordt”, zegt schepen van Toerisme Niko Geldhof.

De redactie
The Crystal Ship

Meest gelezen

Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Nieuws
Update

Man (60) die dood teruggevonden werd in Bissegem vertoont tekenen van geweld: zaakvoerder knipt enkelband door en vlucht
Ongeval Lauwe
Nieuws

Drie Franse jongeren crashen aan 100 km/uur in Lauwe tegen tunnel
Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Schoenaerts 2

The Crystal Ship-curator & acteur Matthias Schoenaerts krijgt zes maanden cel voor rijden zonder geldig rijbewijs
Schoenaerts crystal ship

Street art festival The Crystal Ship in Oostende strikt acteur Matthias Schoenaerts als curator
crystal ship

Oostende kleurt opnieuw met streetartfestival The Crystal Ship
2023-04-03 00:00:00 - Kunstenparcours The Crystal Ship krijgt nieuwe tekeningen - the_crystal_ship_oostende_2.jpg

Vijftien artiesten gaan aan de slag voor streetartfestival The Crystal Ship in Oostende
Crystal

The Crystal Ship zet in 2025 koers naar verandering
Crystal Ship

Oostende zet samenwerking met curator Crystal Ship stop na klachten over intimidatie
Aanmelden