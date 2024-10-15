Onder meer Alexis Diaz, Jaba, Loomit, MUMBY en Rutger Termohlen zakken af naar de kust. Volgens Schoenaerts, ook bekend als Zenith, wordt het een editie waarin verschillende stijlen elkaar ontmoeten.

Naast nieuwe muurschilderingen pakt het festival uit met The Crystal Ship Summit in De Grote Post op 31 maart en 1 april en een expo in Fort Napoleon.

