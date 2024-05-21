Schoenaerts verzamelde op zijn palmares al elf politionele overtredingen. Nu was de acteur binnen de drie jaar na zijn veroordeling van 2021 weer tegen de lamp gelopen. Toen kreeg hij een rijverbod van vier maanden opgelegd wegens rijden onder invloed.

Toen de politie in Pelt Schoenaerts in april vorig jaar tegenhield, reed hij op een motorfiets die hij in bruikleen had gekregen van een motorfietsenfabrikant. Hij kon geen enkel geldig boorddocument voorleggen. Achteraf bleek dat de motorfiets wel ingeschreven en verzekerd was. Toen ontdekte de politie al dat de acteur geen rijbewijs had.

Ruim twee weken later werd de acteur opnieuw, op dezelfde motorfiets, onderschept. De examens had hij toen ook nog niet afgelegd.

De rechtbank achtte de drie overtredingen bewezen, namelijk tweemaal rijden zonder geldig rijbewijs en het niet kunnen voorleggen van een verzekeringsbewijs op 5 april.