Matthias Schoenaerts krijgt zes maanden cel voor rijden zonder geldig rijbewijs
De politierechtbank in Beringen heeft de 47-jarige acteur Matthias Schoenaerts wegens het rijden zonder geldig rijbewijs bij verstek veroordeeld tot een celstraf van zes maanden, 4.000 euro boete en een jaar rijverbod. Schoenaerts reed op 5 en 21 april 2024 in Pelt op een motorfiets, terwijl hij bij vonnis van 29 september 2021 een rijverbod had gekregen waarna hij herstelexamens moest afleggen, maar die had hij niet afgelegd.
Zijn rijbewijs lag sinds januari 2023 op de griffie, maar omdat hij de verplichte herstelproeven en -examens nog niet afgelegd heeft, kreeg hij zijn rijbewijs nog niet terug. Toch werd hij vorig jaar tweemaal betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs.
Andere overtredingen
Schoenaerts verzamelde op zijn palmares al elf politionele overtredingen. Nu was de acteur binnen de drie jaar na zijn veroordeling van 2021 weer tegen de lamp gelopen. Toen kreeg hij een rijverbod van vier maanden opgelegd wegens rijden onder invloed.
Toen de politie in Pelt Schoenaerts in april vorig jaar tegenhield, reed hij op een motorfiets die hij in bruikleen had gekregen van een motorfietsenfabrikant. Hij kon geen enkel geldig boorddocument voorleggen. Achteraf bleek dat de motorfiets wel ingeschreven en verzekerd was. Toen ontdekte de politie al dat de acteur geen rijbewijs had.
Ruim twee weken later werd de acteur opnieuw, op dezelfde motorfiets, onderschept. De examens had hij toen ook nog niet afgelegd.
De rechtbank achtte de drie overtredingen bewezen, namelijk tweemaal rijden zonder geldig rijbewijs en het niet kunnen voorleggen van een verzekeringsbewijs op 5 april.
"Ernstig risico vormt voor verkeersveiligheid"
Maandag legde de politierechtbank hem naast een celstraf en boete een rijverbod van een jaar op. Opnieuw moet hij eerst het theoretisch en praktisch rijexamen en de medische en psychologische proeven afleggen en slagen, alvorens hij weer mag rijden. "Om de beklaagde ertoe te brengen zijn rijgedrag te verbeteren, oordeelt de rechtbank in deze zaak dat het aangewezen is om, naast de hoofdstraf, een verval tot het recht van een motorvoertuig te besturen, uit te spreken. Een rijverbod heeft een zware impact en is daarom een efficiënte straf," aldus de politierechter.
"Met deze straf onderstreept de rechtbank dat herhaald en hardnekkig rijden tijdens een verval een ernstig risico vormt voor de verkeersveiligheid. Zeker wanneer eerdere maatregelen niet tot aangepast gedrag leiden, is een streng signaal noodzakelijk om de maatschappij te beschermen en recidive tegen te gaan," aldus rechtbankwoordvoerder Luc De Cleir.
Vrijdag raakte bekend dat Schoenaerts op 21 november 2025 in Pelt weer niet in orde was, toen de politie hem in een voertuig controleerde. Een rijbewijs had hij niet op zak, hij weigerde een ademtest te ondergaan en gedroeg zich weerspannig toen zijn auto op de takelwagen werd geplaatst. Schoenaerts werd bestuurlijk aangehouden en zat enkele uren in een doorgangscel van de politie. Deze feiten zijn nog in onderzoek.