Tien­de edi­tie The Crystal Ship gestart in Oostende

In Oostende is zaterdag de jubileumeditie van The Crystal Ship van start gegaan. Tijdens het Opening Fest kon het publiek kennismaken met meer dan twintig nieuwe muurschilderingen verspreid over de hele stad. 

Belgische en internationale kunstenaars werken sinds eind maart aan de nieuwe creaties. Curator Matthias Schoenaerts wil met de werken vooral de nieuwsgierigheid van passanten aanwakkeren . Zelf maakte hij onder zijn artiestennaam Zenith samen met Koen Van den Broek de mural “Round 4”, een verwijzing naar een boksmatch.

De openingsdag werd ingezet met originele activiteiten, zoals een ‘Social Run & Silent Disco Rave’ en een skeelertocht langs de kunstwerken. Vanaf 11 april kan het brede publiek de murals ontdekken via onder meer gidsbeurten.

Anneleen Vandamme
"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Nieuws

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Aardappelen actie 1
Nieuws

Aardappelboeren geven overschotten gratis weg: “Het kost ons meer om ze af te voeren”
Ongeval Seapark
Nieuws
Update

Remsysteem liet het wellicht afweten: 7 gewonden nadat attractie naar beneden valt in Boudewijn Seapark

Lees ook

Chrystal ship

The Crystal Ship viert tiende editie in Oostende
Schoenaerts crystal ship

Curator Matthias Schoenaerts lost eerste namen voor The Crystal Ship
Schoenaerts 2

The Crystal Ship-curator & acteur Matthias Schoenaerts krijgt zes maanden cel voor rijden zonder geldig rijbewijs
Schoenaerts crystal ship

Street art festival The Crystal Ship in Oostende strikt acteur Matthias Schoenaerts als curator
crystal ship

Oostende kleurt opnieuw met streetartfestival The Crystal Ship
2023-04-03 00:00:00 - Kunstenparcours The Crystal Ship krijgt nieuwe tekeningen - the_crystal_ship_oostende_2.jpg

Vijftien artiesten gaan aan de slag voor streetartfestival The Crystal Ship in Oostende
