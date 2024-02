Wouter Onraedt, Leefbaar Kortemark: "Wij zeggen: het is een stort voor niet-gevaarlijk afval. Als we beginnen spreken over 50 mg per kg afval, dat wordt het gevaarlijk afval en daar heeft de rechter ons in gevolgd. Maar het tweede, wat nog belangrijker is, is dat er geen PFAS meer mag geloosd worden. Al het water dat Silvamo van de site wegpompt en loost in de Speyebeek, daar mag geen PFAS meer inzitten."