Steekpartij Bredene: raadkamer laat vrouw vrij met enkelband, man blijft langer in de cel
De Brugse raadkamer heeft een 32-jarige vrouw onder elektronisch toezicht geplaatst in het onderzoek naar een steekpartij in Bredene. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Haar 27-jarige partner moet wel een maand langer in de gevangenis blijven.
De hulpdiensten kregen op zaterdag 4 april rond 20.45 uur een oproep voor een steekincident in een woning in Bredene-Sas. De feiten speelden zich af tijdens een conflict binnen een koppel. Een 32-jarige vrouw liep bij het incident lichte verwondingen op. Haar 27-jarige partner werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.
Het West-Vlaamse parket vorderde een onderzoeksrechter om een gerechtelijk onderzoek te voeren voor onder andere poging tot doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. Vervolgens besliste de Brugse onderzoeksrechter om beide verdachten aan te houden. "De precieze omstandigheden en de aanleiding van het incident worden verder onderzocht", klonk het bij het parket.
Aanhouding verlengd
Vrijdagochtend besliste de Brugse raadkamer om de aanhouding van de 27-jarige man met een maand te verlengen. Ook de aanhouding van zijn partner werd bevestigd, maar de raadkamer heeft haar onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat wil zeggen dat ze haar voorhechtenis thuis met een enkelband mag uitzitten. Het parket gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer.