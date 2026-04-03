De hulpdiensten kregen op zaterdag 4 april rond 20.45 uur een oproep voor een steekincident in een woning in Bredene-Sas. De feiten speelden zich af tijdens een conflict binnen een koppel. Een 32-jarige vrouw liep bij het incident lichte verwondingen op. Haar 27-jarige partner werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het West-Vlaamse parket vorderde een onderzoeksrechter om een gerechtelijk onderzoek te voeren voor onder andere poging tot doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. Vervolgens besliste de Brugse onderzoeksrechter om beide verdachten aan te houden. "De precieze omstandigheden en de aanleiding van het incident worden verder onderzocht", klonk het bij het parket.