Kop­pel in de cel na steek­par­tij in Bredene

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 32-jarige vrouw en een 27-jarige man uit Bredene aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Beide verdachten liepen verwondingen op tijdens een steekpartij binnen het koppel.

De hulpdiensten kregen zaterdag rond 20.45 uur een oproep voor een steekincident in een woning langs de Nukkerstraat in Bredene-Sas. De feiten speelden zich af tijdens een conflict binnen een koppel. Een 32-jarige vrouw liep bij het incident lichte verwondingen op. Haar 27-jarige partner werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Poging tot doodslag

Het West-Vlaamse parket vorderde een onderzoeksrechter om een gerechtelijk onderzoek te voeren voor onder andere poging tot doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. Vervolgens besliste de Brugse onderzoeksrechter om beide verdachten aan te houden. De raadkamer in Brugge zal vrijdagochtend oordelen of het koppel langer in de gevangenis moet blijven. 

"De precieze omstandigheden en de aanleiding van het incident worden verder onderzocht", meldt het parket.

Meest gelezen

Ongevalmoorsele
Nieuws
Update

Ongeval op E403 in Moorsele: vier wagens betrokken en kilometerslange file
C Yves Engels 1
Nieuws

Luchthaven Oostende-Brugge mikt op drukke zomer met deze 13 zonbestemmingen
Kasteel
Nieuws

Meest romantische kasteel van Vlaanderen heropent deuren

Lees ook

Transmigranten Knokke Heist 1

Na melding van alerte burger: 28 transmigranten aangetroffen in duinen bij Zwin
Oudenburg

Vier verdachten opgepakt na geweld waarbij jongeman uit Oudenburg levensgevaarlijk gewond raakte
gevangenis grondslaper

Staat betaalde sinds 2020 ruim 2 miljoen schadevergoedingen aan geïnterneerden: "Forensisch FPC in Oostende alvast goede stap"
Transmigranten

Vermoedelijke mensensmokkelaar (38) blijft in de cel na betrapping in Westende
Media 11 1

Verstopt achter isolatiemateriaal: Douane onderschept 15 ton illegale tabak
Hulpdiensten ambulance 112

Jongeman (18) uit Oudenburg ligt zwaargewond in inkomhal van appartement na avondje stappen
