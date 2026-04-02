De Brugse onderzoeksrechter heeft een 32-jarige vrouw en een 27-jarige man uit Bredene aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Beide verdachten liepen verwondingen op tijdens een steekpartij binnen het koppel.
De hulpdiensten kregen zaterdag rond 20.45 uur een oproep voor een steekincident in een woning langs de Nukkerstraat in Bredene-Sas. De feiten speelden zich af tijdens een conflict binnen een koppel. Een 32-jarige vrouw liep bij het incident lichte verwondingen op. Haar 27-jarige partner werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.
Poging tot doodslag
Het West-Vlaamse parket vorderde een onderzoeksrechter om een gerechtelijk onderzoek te voeren voor onder andere poging tot doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. Vervolgens besliste de Brugse onderzoeksrechter om beide verdachten aan te houden. De raadkamer in Brugge zal vrijdagochtend oordelen of het koppel langer in de gevangenis moet blijven.
"De precieze omstandigheden en de aanleiding van het incident worden verder onderzocht", meldt het parket.