Maandag is er al gestaakt in Vlaams-Brabant en Brussel, dinsdag was het de beurt aan Oost-Vlaanderen en gisteren nog Limburg. Vandaag zullen ze in de gevangenissen van Ieper, Brugge en Ruiselede het werk neerleggen.

Eerder deze week hadden de vakbonden nog gezegd dat er geen piket komt, door een intern overleg van ACOD. De bonden roepen de cipiers op om te staken op die bepaalde dag, maar in principe kunnen ze gelijk wanneer stoppen met werken.