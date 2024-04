Sinds maandagavond is een staking van onbepaalde duur aan de gang in alle gevangenissen, waaronder ook in Brugge en in Ieper. Maar vanaf volgende week zal dat dus niet meer elke dag zijn, wel nog op 11, 16, 24 en 29 april. Gisteren zaten de vakbonden opnieuw samen met Justitieminister Paul Van Tigchelt over de overbevolking en het personeelstekort, maar dat draaide op niets uit. "Op korte termijn raken we er niet uit", klinkt het bij Alain Blancke van het ACV.

Door de stakingen te spreiden, willen ze de financiële impact op hun leden tot een minimum beperken. Als je staakt, krijg je namelijk niet je volledige loon uitbetaald.