De vakbonden protesteren tegen de overbevolking en de toenemende agressie tegen gevangenispersoneel. Ze vinden de maatregelen die justitieminister Van Tigchelt voorstelde ondermaats. Tot groot ongenoegen legde de minister voor het eerst ook onmiddellijk de minimale dienstverlening op. Daarom vorderde de gouverneur een 50-tal cipiers op, waaronder ook Nadine Verschoore.

"De directie is bij mij langsgekomen op de werkplek met een brief. Getekend door de gouverneur dat ik vandaag opgevorderd wordt om te komen werken op mijn late dienst. Maar eigenlijk was ik veel liever bij mijn kameraden in Merksplas om mee actie te voeren", legt Nadine uit.