Donderdag vond opnieuw overleg plaats tussen de cipiersbonden en het kabinet van minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD). Beide partijen zoeken een uitweg uit het sociaal conflict dat bezig is. Er wordt sinds maandagavond voor onbepaalde duur gestaakt in de Belgische gevangenissen.



Volgens de vakbondsman weigert de minister "op de pauzeknop te duwen" voor de kortere straffen. De vakbonden vragen dat die uitvoering van dergelijke kortere straffen on hold wordt gezet, om de overbevolking in de gevangenissen te helpen oplossen. "Als de minister niet op de pauzeknop wil duwen, dan is er ook geen enkele reden voor het personeel om op de pauzeknop te duwen".

De vakbonden kaarten al jaren de overbevolking en het personeelstekort aan. De dagenlange foltering van een gedetineerde in het arresthuis van Antwerpen drie weken geleden zetten het conflict nog eens op scherp.