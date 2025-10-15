De nieuwe bezorgingsrondes bij het distributiecentrum van bpost in Veurne zorgen al even voor onvrede bij het personeel. Volgens de postbodes is hun workload te veel gestegen, waardoor ze niet alle brieven en pakjes binnen hun uren kunnen bezorgen. Vrijdagochtend werd uiteindelijk spontaan beslist om het werk neer te leggen. Gisteren waren er onderhandelingen, maar die sprongen af. Vanmorgen is er opnieuw overleg.