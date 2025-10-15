15°C
Aanmelden
Nieuws
Veurne

Sta­king bij bpost in Veur­ne: gaat ieder­een weer aan het werk?

Bpost veurne

Het is nog niet duidelijk of de staking bij het verdeelcentrum van bpost in Veurne ook vandaag voort duurt.  Bpost zegde gisteren enkele extra tijdelijke werkkrachten toe, maar dat volstond niet om de zorgen over de hoge werkdruk weg te nemen.

De nieuwe bezorgingsrondes bij het distributiecentrum van bpost in Veurne  zorgen al even voor onvrede bij het personeel. Volgens de postbodes is hun workload te veel gestegen, waardoor ze niet alle brieven en pakjes binnen hun uren kunnen bezorgen. Vrijdagochtend werd uiteindelijk spontaan beslist om het werk neer te leggen. Gisteren waren er onderhandelingen, maar die sprongen af. Vanmorgen is er opnieuw overleg.

Staking1
Nieuws

Geen doorbraak bij bpost Veurne: staking blijft duren
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Vakbondsactie Bpost

Meest gelezen

Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Staking1
Update

Geen doorbraak bij bpost Veurne: staking blijft duren
Bpost veurne
Update

Na Roeselare: ook personeel Bpost in Veurne legt werk neer tegen hoge werkdruk
Bpost post centrum roeselare

Postbodes in Roeselare weer aan de slag: verzoeningsvoorstel aanvaard
Bpost - post - postbode
Update

Postbodes in Roeselare leggen werk neer uit onvrede over hoge werkdruk: vandaag voorstel directie
Clarebout

Nog altijd hommeles bij Clarebout: zelfs over percentage werkenden zijn vakbonden en directie het niet eens
Incident

Chauffeurs De Lijn weer aan het werk na incident en ontslag collega
Aanmelden