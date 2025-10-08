Vanmorgen beslissen de postbodes in Veurne of ze opnieuw aan de slag gaan. Vanmorgen is er eerst overleg met de directie van bpost. Pas daarna wordt duidelijk of de spontane staking al dan niet verder gaat.
De medewerkers van het verdeelcentrum van bpost in Veurne legden vrijdagmorgen spontaan het werk neer De postbodes protesteerden daarmee tegen de hoge werkdruk. Door de staking werd er geen post verdeeld in de ruime regio rond Veurne en aan de Westkust. "Ze staken omdat de rondes te zwaar zijn en de tijdsdruk te hoog ligt. De postbodes krijgen hun rondes niet afgewerkt en moeten vaak pakjes en brieven terug meenemen omdat ze niet bedeeld raken", zegt Kristof Debruyne van de christelijke vakbond ACV.
Nieuwe werkregeling
De nieuwe werkregeling is een drietal weken geleden opgestart. "Iedereen wist dat de rondes zwaarder zouden worden, maar de situatie moet wel haalbaar blijven. Momenteel is het niet doenbaar."
Ten vroegste vandaag zal het werk hervat worden in Veurne. "Vanmorgen zitten we opnieuw aan tafel met het management om naar een oplossing te zoeken. De bal ligt eigenlijk in hun kamp. Soms is een kleine aanpassing al voldoende, maar er moet een oplossing komen."
Ook in andere kantoren moeilijk
Naast Veurne verloopt ook de aanpassing in andere West-Vlaamse kantoren moeilijk. Zo waren er eerder deze week al acties in het kantoor van bpost in Roeselare om dezelfde reden.
Volgens bpost is het te vroeg om al conclusies te trekken. "Het is belangrijk om de regeling aan te passen op basis van data en feiten", zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy. "Voor postbodes die het nu te zwaar vinden, willen wij in tijdelijke versterking voorzien, maar we zullen nu geen mensen vast in dienst nemen."
Evaluatie in januari
In januari volgt een evaluatie. "Dan kunnen wij een representatieve periode evalueren. Op dat moment kunnen we zeggen waar er vaste werknemers moeten bijkomen. We willen gerust met postbodes individueel in gesprek gaan om naar hun grieven te luisteren en willen niet dat ze bedolven raken onder het werk."