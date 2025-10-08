Naast Veurne verloopt ook de aanpassing in andere West-Vlaamse kantoren moeilijk. Zo waren er eerder deze week al acties in het kantoor van bpost in Roeselare om dezelfde reden.

Volgens bpost is het te vroeg om al conclusies te trekken. "Het is belangrijk om de regeling aan te passen op basis van data en feiten", zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy. "Voor postbodes die het nu te zwaar vinden, willen wij in tijdelijke versterking voorzien, maar we zullen nu geen mensen vast in dienst nemen."

Evaluatie in januari

In januari volgt een evaluatie. "Dan kunnen wij een representatieve periode evalueren. Op dat moment kunnen we zeggen waar er vaste werknemers moeten bijkomen. We willen gerust met postbodes individueel in gesprek gaan om naar hun grieven te luisteren en willen niet dat ze bedolven raken onder het werk."