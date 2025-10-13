13°C
Roeselare Veurne

Na Roe­se­la­re: ook per­so­neel Bpost in Veur­ne legt werk neer tegen hoge werkdruk

Een groot deel van de postbodes in Veurne hebben vanmorgen het werk neergelegd. Ze protesteren tegen de verhoogde werkdruk na een reorganisatie van de diensten. Ze hadden nochtans eerder al aangegeven dat de situatie stilaan onhoudbaar was.

De actie van de postbodes is gelijkaardig aan deze in Roeselare, eerder deze week. Ook in Veurne is het aantal diensten herverdeeld na het wegvallen van het contract voor de krantenbedeling. De postbodes hadden nochtans net enkele extra postrondes gevraagd, om het werk beter te verdelen. 

36 van de 48 postbedelers zijn vanmorgen na overleg niet meer uitgereden. Veel brieven zijn dus niet rondgedeeld, in de ruime regio rond Veurne en de Westkust. 

Maandagochtend is er opnieuw overleg met de directie.

