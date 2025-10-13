De actie van de postbodes is gelijkaardig aan deze in Roeselare, eerder deze week. Ook in Veurne is het aantal diensten herverdeeld na het wegvallen van het contract voor de krantenbedeling. De postbodes hadden nochtans net enkele extra postrondes gevraagd, om het werk beter te verdelen.

36 van de 48 postbedelers zijn vanmorgen na overleg niet meer uitgereden. Veel brieven zijn dus niet rondgedeeld, in de ruime regio rond Veurne en de Westkust.

Maandagochtend is er opnieuw overleg met de directie.