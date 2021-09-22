15°C
Spijt­op­tant sluit deal in pros­ti­tu­tie­dos­sier tegen Bar­ba­ra Gan­dol­fi en ex-partner

Rechtbank brugge

In een dossier rond mensenhandel en gedwongen prostitutie heeft een man uit Oostende een deal gesloten met het openbaar ministerie. In ruil voor belastende verklaringen over de hoofdverdachte, de ex-partner van Barbara Gandolfi, kreeg hij een voorstel van drie jaar cel met uitstel. De Brugse correctionele rechtbank moet die overeenkomst nog goedkeuren.

Het onderzoek startte in april 2022 na een klacht van een 22-jarige Hongaarse vrouw. Die verklaarde dat de ex van Gandolfi haar tot prostitutie zou hebben gedwongen. Hij liep eerder al veroordelingen op in onder meer Oostende.

Uitgebreide verklaringen

De 30-jarige Oostendenaar, die volgens het parket tussen 2018 en 2021 als rechterhand fungeerde, werd in 2024 in Hongarije opgepakt en aan België overgeleverd. Als spijtoptant legde hij uitgebreide verklaringen af, onder meer over vennootschappen van de spilfiguur.

De rechter spreekt zich op 1 april uit over de deal. De zaak tegen Gandolfi en haar ex zelf wordt gepleit op 7 oktober gepleit.

De redactie
Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

