In een dossier rond mensenhandel en gedwongen prostitutie heeft een man uit Oostende een deal gesloten met het openbaar ministerie. In ruil voor belastende verklaringen over de hoofdverdachte, de ex-partner van Barbara Gandolfi, kreeg hij een voorstel van drie jaar cel met uitstel. De Brugse correctionele rechtbank moet die overeenkomst nog goedkeuren.