11°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Pros­ti­tu­tie­zaak tegen Bar­ba­ra Gan­dol­fi en ex-part­ner opnieuw uitgesteld

Barbara Gandolfi

© Belga

In de Brugse correctionele rechtbank is een prostitutiedossier tegen Barbara Gandolfi (50) en haar ex-partner Frédéric V. (51) opnieuw uitgesteld. De verdediging van Gandolfi kon het telefonieonderzoek nog steeds niet inkijken. De apparatuur van de politiezone Oostende zal daarom naar de griffie overgebracht worden.

Het onderzoek ging van start toen een 22-jarige Hongaarse vrouw in april 2022 naar de politie stapte. Het slachtoffer verklaarde dat Frédéric V. haar in de prostitutie gedwongen zou hebben. De ex-echtgenoot van Barbara Gandolfi liep al meerdere veroordelingen op, onder andere in verband met zijn stripclub in Oostende. Gandolfi zelf raakte bekend via 'Temptation Island' en haar relatie met Jean-Paul Belmondo.

Mensenhandel en pooierschap

In februari 2024 werden Frédéric V. en meerdere andere verdachten ingerekend. Barbara Gandolfi werd dan weer opgepakt toen ze in de gevangenis op bezoek ging bij haar ex-schoonvader. Uiteindelijk zat ze zelf anderhalve maand in de cel.

Barbara Gandolfi
Nieuws

Barbara Gandolfi vrij met enkelband

In de Brugse correctionele rechtbank moeten de beklaagden zich verantwoorden voor mensenhandel en pooierschap van minstens negen vrouwen sinds december 2018. V. moet niet enkel voor de prostitutiemisdrijven voor de rechter verschijnen, maar ook voor verkrachting, onmenselijke behandeling en opsluiting van de vrouw die aangifte deed.

Niet uitgerust

Woensdagochtend bleek dat de advocaat van Gandolfi de resultaten van het telefonieonderzoek nog steeds niet kon inkijken. "Blijkbaar is men op de griffie niet uitgerust om met digitaal bewijs van die omvang om te gaan", aldus meester Louis De Groote. Het is daarom de bedoeling om de apparatuur van de lokale politie van Oostende naar de rechtbank over te brengen. Op 18 februari buigen de rechters zich opnieuw over de kwestie, maar zal de zaak nog niet gepleit worden.

De redactie
Prostitutie Barbara Gandolfi

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gerechtsgebouw brugge onderhoud 1

Werken aan Brugs gerechtsgebouw, met schimmel en afbladderend papier, starten nog dit jaar
Koewacht vrouw moord oostende

Dertiger blijft in de cel voor moord op 64-jarige vrouw in Oostende
Roofmoord tielt

Raadkamer Brugge: Internering voor roofmoord in Tielt
Rechtzaak Omelie

Onthaalmoeder en partner voor rechter na dood van baby Omélie: "Er was een ernstig gebrek aan voorzichtigheid"
Floreal Blankenberge
Update

Levenloos lichaam aangetroffen in siervijver bij vakantiecentrum Blankenberge: kwaad opzet uitgesloten
Oosteroever versluys
Update

Bouwbedrijven beboet voor illegale werken in beschermd gebied in Oostende
Aanmelden