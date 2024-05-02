Het onderzoek ging van start toen een 22-jarige Hongaarse vrouw in april 2022 naar de politie stapte. Het slachtoffer verklaarde dat Frédéric V. haar in de prostitutie gedwongen zou hebben. De ex-echtgenoot van Barbara Gandolfi liep al meerdere veroordelingen op, onder andere in verband met zijn stripclub in Oostende. Gandolfi zelf raakte bekend via 'Temptation Island' en haar relatie met Jean-Paul Belmondo.

Mensenhandel en pooierschap

In februari 2024 werden Frédéric V. en meerdere andere verdachten ingerekend. Barbara Gandolfi werd dan weer opgepakt toen ze in de gevangenis op bezoek ging bij haar ex-schoonvader. Uiteindelijk zat ze zelf anderhalve maand in de cel.

