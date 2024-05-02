© Belga
In de Brugse correctionele rechtbank is een prostitutiedossier tegen Barbara Gandolfi (50) en haar ex-partner Frédéric V. (51) opnieuw uitgesteld. De verdediging van Gandolfi kon het telefonieonderzoek nog steeds niet inkijken. De apparatuur van de politiezone Oostende zal daarom naar de griffie overgebracht worden.
Het onderzoek ging van start toen een 22-jarige Hongaarse vrouw in april 2022 naar de politie stapte. Het slachtoffer verklaarde dat Frédéric V. haar in de prostitutie gedwongen zou hebben. De ex-echtgenoot van Barbara Gandolfi liep al meerdere veroordelingen op, onder andere in verband met zijn stripclub in Oostende. Gandolfi zelf raakte bekend via 'Temptation Island' en haar relatie met Jean-Paul Belmondo.
Mensenhandel en pooierschap
In februari 2024 werden Frédéric V. en meerdere andere verdachten ingerekend. Barbara Gandolfi werd dan weer opgepakt toen ze in de gevangenis op bezoek ging bij haar ex-schoonvader. Uiteindelijk zat ze zelf anderhalve maand in de cel.
In de Brugse correctionele rechtbank moeten de beklaagden zich verantwoorden voor mensenhandel en pooierschap van minstens negen vrouwen sinds december 2018. V. moet niet enkel voor de prostitutiemisdrijven voor de rechter verschijnen, maar ook voor verkrachting, onmenselijke behandeling en opsluiting van de vrouw die aangifte deed.
Niet uitgerust
Woensdagochtend bleek dat de advocaat van Gandolfi de resultaten van het telefonieonderzoek nog steeds niet kon inkijken. "Blijkbaar is men op de griffie niet uitgerust om met digitaal bewijs van die omvang om te gaan", aldus meester Louis De Groote. Het is daarom de bedoeling om de apparatuur van de lokale politie van Oostende naar de rechtbank over te brengen. Op 18 februari buigen de rechters zich opnieuw over de kwestie, maar zal de zaak nog niet gepleit worden.