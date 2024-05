Dankzij enkele getuigenissen en intensief speurwerk van de politie, kon het West-Vlaamse gerecht een grootschalig prostitutienetwerk blootleggen. Hongaarse meisjes werden naar België gelokt om ze daarna in de prostitutie te dwingen. Opvallende verdachten zijn ex-playmate Barbara Gandolfi en haar ex-man F.V.

De meisjes werden een goedbetaalde job in België beloofd, maar in werkelijkheid wachtte hen een job in de prostitutie. Dat was volgens F.V. nodig om hun schulden af te lossen. Nadat een tweetal meisjes naar de politie stapte, konden ze het netwerk van F.V. helemaal blootleggen.