De meisjes werden een goedbetaalde job in België beloofd, maar in werkelijkheid wachtte hen een job in de prostitutie. Dat was volgens F.V. nodig om hun schulden af te lossen. Nadat een tweetal meisjes naar de politie stapte, konden ze het netwerk van F.V. helemaal blootleggen. Een van de hoofdrolspelers blijkt nu de Oostendse Barbara Gandolfi te zijn. De ex-playmate is onder meer bekend haar verschijningen in ‘Temptation Island’ en de Waalse tegenhanger van ‘De Verraders’.