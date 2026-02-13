6°C
Pros­ti­tu­tie­zaak tegen Bar­ba­ra Gan­dol­fi en ex-part­­ner gaat door op 7 okto­ber: appa­ra­tuur van poli­tie­zo­ne Oos­ten­de is naar grif­fie overgebracht

Barbara Gandolfi

© Belga

In de Brugse correctionele rechtbank zullen de pleidooien in een prostitutiedossier tegen Barbara Gandolfi (50) en haar ex-partner Frédéric V. (51) op 7 oktober gehouden worden. Het telefonieonderzoek zou ondertussen wel ingekeken kunnen worden door de verdediging. De apparatuur van de politiezone Oostende is ondertussen naar de griffie overgebracht.

Het onderzoek ging van start toen een 22-jarige Hongaarse vrouw in april 2022 naar de politie stapte. Het slachtoffer verklaarde dat de 51-jarige Frédéric V. haar in de prostitutie gedwongen zou hebben. De ex-echtgenoot van de 50-jarige Barbara Gandolfi liep al meerdere veroordelingen op, onder andere in verband met zijn stripclub in Oostende. Gandolfi zelf raakte bekend via Temptation Island en haar relatie met Jean-Paul Belmondo.

In februari 2024 werden Frédéric V. en meerdere andere verdachten ingerekend. Gandolfi werd dan weer opgepakt toen ze in de gevangenis op bezoek ging bij haar ex-schoonvader. Uiteindelijk zat ze zelf anderhalve maand in de cel. In de Brugse correctionele rechtbank moeten de beklaagden zich verantwoorden voor mensenhandel en pooierschap van minstens negen vrouwen sinds december 2018. V. moet niet enkel voor de prostitutiemisdrijven voor de rechter verschijnen, maar ook voor verkrachting, onmenselijke behandeling en opsluiting van de vrouw die aangifte deed.

Telefonieonderzoek

Op de zitting van 4 februari bleek dat de advocaat van Gandolfi de resultaten van het telefonieonderzoek nog steeds niet kon inkijken. "Blijkbaar is men op de griffie niet uitgerust om met digitaal bewijs van die omvang om te gaan", klonk het bij meester Louis De Groote.

Volgens het Openbaar Ministerie is dat probleem ondertussen verholpen door de apparatuur van de politiezone Oostende naar de griffie over te brengen. De komende maanden zullen alle partijen opnieuw de kans krijgen om hun standpunten op papier te zetten. De voorzitter vroeg om hierbij rekening te houden met de invoering van het nieuwe strafwetboek. De zaak zal op 7 oktober behandeld worden.

Belga
Leonie Delodder

Leonie Delodder
Prostitutie

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

