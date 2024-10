De organisatie bleek actief te zijn in België, met uitvalsbasissen in onder meer Roeselare en Waregem. Daarnaast was de groep ook in verschillende Spaanse steden actief.

Bij verschillende acties in België en Spanje kon de Federale Gerechtelijke Politie op 8 oktober een verdachte arresteren in Madrid. Zes anderen werden in België gearresteerd. De politie trof ook negen slachtoffers van mensenhandel aan bij huiszoekingen in ons land. Daarnaast werd 14.000 euro in beslag genomen, net als gsm’s en verschillende documenten.

Na verhoor werden twee Belgische en Drie Colombiaanse verdachten door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden. De verdachte in Spanje is ook aangehouden. Zijn overlevering aan ons land is aangevraagd.