De zogenoemde MacAdressScanner is een Europese primeur. Die scant signalen van smartphones en tablets. Carl Decaluwé: Gouverneur West-Vlaanderen: “Dan zien we hoeveel er aanwezig zijn. Als er drie of vier aanwezig zijn, kan dat een normale situatie zijn. Als er twintig zijn is er toch een probleem denk ik, en vooral ook een probleem als je met vier signalen binnenkomt en buitenrijdt met twintig signalen, dat betekent dan misschien dat er mensen aan boord zijn gekropen. De voorbije jaren hebben wij de strijd tegen de mensensmokkel op ons grondgebied op alle mogelijke manieren en vrij succesvol aangebonden. De inzet van innovatieve middelen is hierbij steeds een uitgangspunt geweest. De meerwaarde van deze ‘next step’ kan niet worden onderschat.”