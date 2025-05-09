In het centrum van Hooglede komen op vier plaatsen slimme camera’s die nummerplaten van vrachtwagens scannen. Voertuigen boven 5 ton mogen er al langer niet door, behalve voor laden en lossen, maar met de nieuwe technologie wil de gemeente overtreders efficiënter aanpakken.

Onder meer in de Bruggestraat, Roeselarestraat, Ieperstraat en Hogestraat worden camera’s geplaatst. Die herkennen via sensoren welk type voertuig passeert en kunnen onderscheiden of vrachtverkeer lokaal verkeer is of doorgaand verkeer.

“Er was al een tonnagebeperking, maar nu verhogen we de pakkans naar 100 procent”, zegt burgemeester Kristof Pillaert. “Voor de politie was handhaving moeilijk. Met deze vrachtwagensluis willen we dat probleem oplossen.”