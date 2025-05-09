In Hooglede is gestart met de installatie van een slimme vrachtwagensluis. Met camera’s op vier locaties wil de gemeente doorgaand zwaar verkeer uit de bebouwde kom weren en de verkeersveiligheid verhogen. Tegen juni moet het systeem operationeel zijn.
In het centrum van Hooglede komen op vier plaatsen slimme camera’s die nummerplaten van vrachtwagens scannen. Voertuigen boven 5 ton mogen er al langer niet door, behalve voor laden en lossen, maar met de nieuwe technologie wil de gemeente overtreders efficiënter aanpakken.
Onder meer in de Bruggestraat, Roeselarestraat, Ieperstraat en Hogestraat worden camera’s geplaatst. Die herkennen via sensoren welk type voertuig passeert en kunnen onderscheiden of vrachtverkeer lokaal verkeer is of doorgaand verkeer.
“Er was al een tonnagebeperking, maar nu verhogen we de pakkans naar 100 procent”, zegt burgemeester Kristof Pillaert. “Voor de politie was handhaving moeilijk. Met deze vrachtwagensluis willen we dat probleem oplossen.”
Ook witte lijst
Volgens projectmanager Thomas Lambrecht van het Ieperse bedrijf RTS filtert het systeem personenwagens en lokaal verkeer eruit. “Op basis van metingen kunnen we bepalen of het om doorgaand verkeer gaat of om laden en lossen. Alleen overtreders worden gesanctioneerd.”
Wie toch zonder toelating door het centrum rijdt, riskeert een boete van 184 euro. Voor chauffeurs die geen alternatief traject hebben, komt er een zogenoemde witte lijst. Zij kunnen, na motivatie, vrijgesteld worden van boetes.
De investering bedraagt 170.000 euro en wordt volledig gedragen door politiezone Politiezone RIHO, die ook toegang krijgt tot de camerabeelden.
“De witte lijst is bedoeld voor wie hier echt dagelijks moet passeren en dat kan aantonen”, zegt burgemeester Pillaert nog.
Tegen juni moet het systeem volledig actief zijn.