Ingrijpende werken bij afrit E40 in Oostkamp moeten voor fietsveiligheid zorgen
In Oostkamp starten vanaf vandaag de werken aan de Europarotonde en aan de verbindingsweg tussen de rotonde en de E40. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het daar vooral veiliger maken voor de fietsers, want er gebeurden daar al verschillende ongelukken.
Het wegdek krijgt een nieuw laagje asfalt en de fietspaden komen vrij rond de rotonde te liggen. Daarnaast verdwijnt er een stuk asfalt dat plaats moet maken voor groene zones met wadi's, zodat regenwater terug in de bodem kan trekken.
Kapellestraat
Ook in de Kapellestraat wordt er gewerkt. Daar komen er verhoogde fietspaden en een nieuwe rijweg. Vanuit de E40 richting het centrum van Oostkamp komt er een extra rijstrook bij. Ter hoogte van de afrit uit Brussel wordt er een centrale keerbeweging aangelegd voor auto's en bestelwagens.
De werken zullen verlopen in verschillende fases en duren nog tot eind augustus. Er wordt grote hinder verwacht.