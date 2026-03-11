11°C
Aanmelden
Nieuws
Oostkamp

Ingrij­pen­de wer­ken bij afrit E40 in Oost­kamp moe­ten voor fiets­vei­lig­heid zorgen

In Oostkamp starten vanaf vandaag de werken aan de Europarotonde en aan de verbindingsweg tussen de rotonde en de E40. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het daar vooral veiliger maken voor de fietsers, want er gebeurden daar al verschillende ongelukken.

Het Agentschap Wegen en Werken wil het er daarom veiliger maken voor fietser. 

Het wegdek krijgt een nieuw laagje asfalt en de fietspaden komen vrij rond de rotonde te liggen. Daarnaast verdwijnt er een stuk asfalt dat plaats moet maken voor groene zones met wadi's, zodat regenwater terug in de bodem kan trekken.

Kapellestraat

Ook in de Kapellestraat wordt er gewerkt. Daar komen er verhoogde fietspaden en een nieuwe rijweg. Vanuit de E40 richting het centrum van Oostkamp komt er een extra rijstrook bij. Ter hoogte van de afrit uit Brussel wordt er een centrale keerbeweging aangelegd voor auto's en bestelwagens. 

De werken zullen verlopen in verschillende fases en duren nog tot eind augustus. Er wordt grote hinder verwacht.

Jorden Debusschere
Mobiliteit Wegenwerken

Nieuws
Update

Clarebout
Nieuws

Brand foto
Nieuws
Update

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden