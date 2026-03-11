Vanaf vandaag gaan de wegenwerken in Oostkamp aan de Europarotonde van start. Dat is een van de belangrijkste toegangswegen naar de autosnelweg. Het is er dus altijd druk. Het Agentschap Wegen en Werken wil het er daarom veiliger maken voor fietser.

Het wegdek krijgt een nieuw laagje asfalt en de fietspaden komen vrij rond de rotonde te liggen. Daarnaast verdwijnt er een stuk asfalt dat plaats moet maken voor groene zones met wadi's, zodat regenwater terug in de bodem kan trekken.

