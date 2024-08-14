“Veel leerlingen zaten vroeger te lang op de bus,” zegt coördinator Stijn Terrie. “Met gezamenlijke bussen en een wisselparking kunnen we de ritten veel efficiënter organiseren. Dat levert een enorme tijdswinst op.”

Ook busbegeleiders zien voordelen. “De kinderen moeten meer inspanning doen om naar een halte te gaan, maar dat maakt hen zelfstandiger,” vertelt Veerle Lietaert. “Ze leren hoe het werkt om later zelf een bus te nemen.”