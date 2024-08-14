24°C
Kor­te­re bus­rit­ten voor leer­lin­gen bui­ten­ge­woon onder­wijs in Roeselare

Leerlingenvervoer roeselare

In Roeselare zorgt een nieuw pilootproject voor kortere busritten in het buitengewoon onderwijs. Door leerlingen samen op te halen aan gemeenschappelijke opstapplaatsen en hen te laten overstappen op een wisselparking, besparen sommige kinderen tot een half uur reistijd.

“Veel leerlingen zaten vroeger te lang op de bus,” zegt coördinator Stijn Terrie. “Met gezamenlijke bussen en een wisselparking kunnen we de ritten veel efficiënter organiseren. Dat levert een enorme tijdswinst op.”

Ook busbegeleiders zien voordelen. “De kinderen moeten meer inspanning doen om naar een halte te gaan, maar dat maakt hen zelfstandiger,” vertelt Veerle Lietaert. “Ze leren hoe het werkt om later zelf een bus te nemen.”

Eerste positieve resultaten

Op de wisselparking komen dagelijks zo’n 30 bussen samen. Wanneer het fluitsignaal weerklinkt, stappen de leerlingen over op de bus van hun school.

Het project wordt nog geëvalueerd, maar de eerste resultaten zijn positief. Of de methode ook in de rest van Vlaanderen wordt ingevoerd, hangt af van de verdere tijdswinst en de haalbaarheid.

