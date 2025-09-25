De autosnelwegparkings aan beide zijden van de E17 in Rekkem zijn dringend aan vernieuwing toe. De huidige asfaltlaag is verouderd en vertoont gebreken die het comfort en de veiligheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs beïnvloeden.

“Er komt een heraanleg van de verharding en een herinrichting van de parkings, met efficiëntere verkeersgeleiding. Waar mogelijk wordt ook onthard om meer groen en waterdoorlatendheid te creëren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA).