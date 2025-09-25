19°C
Menen

Gron­di­ge ver­nieu­wing van E17-par­kings in Rek­kem start in 2027

Snelwegparking Rekkem

© Google Maps

De snelwegparkings langs de E17 in Rekkem, bij Menen, worden in 2027 volledig vernieuwd. De Vlaamse Regering trekt 10 miljoen euro uit voor de heraanleg van de verharding, een nieuwe inrichting van de parkeerterreinen en extra voorzieningen voor weggebruikers.

De autosnelwegparkings aan beide zijden van de E17 in Rekkem zijn dringend aan vernieuwing toe. De huidige asfaltlaag is verouderd en vertoont gebreken die het comfort en de veiligheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs beïnvloeden.

“Er komt een heraanleg van de verharding en een herinrichting van de parkings, met efficiëntere verkeersgeleiding. Waar mogelijk wordt ook onthard om meer groen en waterdoorlatendheid te creëren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA).

10 miljoen euro

Het totaalbudget voor de werken bedraagt 10 miljoen euro. Een deel van de kosten wordt verklaard door de teerhoudende bestaande asfaltlaag, die een gespecialiseerde reiniging vereist.

Na de infrastructuurwerken plant de Vlaamse overheid een concessie voor de bouw, het beheer en de uitbating van kiosken, sanitaire voorzieningen en laadpalen op de parkings. “De fasering wordt verder uitgewerkt. De werken vinden uitsluitend plaats op de parkings en hebben geen impact op de verkeersdoorstroming op de snelweg zelf. Zo blijft er altijd één parking beschikbaar, wat ook de hinder voor vrachtverkeer beperkt,” licht Maertens toe.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Snelwegparkings

