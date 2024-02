De trajectcontrole komt er op aangeven van de lokale mobiliteitscommissie. In het centrum van Beselare wordt structureel veel te snel gereden. Dat bevestigen ook de data van de politie en de gemeentelijke metingen. Vooral ’s ochtends vroeg en na de avondspits worden grote inbreuken vastgesteld. Daar moet de trajectcontrole komaf meemaken.



Vanaf maart wordt de gemiddelde snelheid berekend op de N303 Wervikstraat/Beselarestraat tussen de begraafplaats en De Warande. De camera’s aan beide plaatsen nemen een foto van elke nummerplaat die voorbijrijdt. De timing bepaalt hoe snel het voertuig reed. Wie tussen 56 en 60 kilometer per uur rijdt, krijgt een GAS-boete van 53 euro. Vanaf 60 kilometer per uur, betaal je 11 euro extra per kilometer die je te snel rijdt. Vanaf 70 kilometer per uur gaat de overtreding naar de politie of het parket en bepalen zij de bedragen.