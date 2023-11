De sluisdeuren zelf zijn ruim een kwarteeuw oud, maar de scharnieren waarop ze draaien, zijn wel 50 jaar. Door slijtage kon het waterpeil in het Mercatordok niet meer optimaal hoog gehouden worden. De nieuwe sluisdeuren worden in Nederland gemaakt en moeten tegen februari operationeel zijn. Tot dan is alle scheepvaart in het Mercatordok onmogelijk.