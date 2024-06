Yi-Bin Shan, afdelingshoofd Maritieme Toegang, Departement Mobiliteit en Openbare Werken: “We zijn blij dat we deze uitdagende werken kunnen afronden en dat de sluis weer operationeel is. De Demeysluis is meer dan 120 jaar oud, waardoor de renovatie een zeer complexe uitdaging was. Ondanks een grondige voorbereiding werden we met meerdere onverwachte omstandigheden geconfronteerd. Samen met onze partners hebben we die uitdagingen zo snel mogelijk opgelost om de hinder voor het scheepvaartverkeer en de havenbedrijven zoveel mogelijk te beperken.”