Zeebrugge

Scheep­vaart in Zee­brug­se haven gestremd nadat schip tegen sluis is gevaren

In de haven van Zeebrugge is een schip woensdag tegen de Pierre Vandammesluis gebotst. Daardoor kunnen schepen er de achterhaven voorlopig niet in- of uitvaren. Dat schrijft havenmagazine Flows.

Het Chinese autoschip Jisu Fortune van constructeur Geely (Volvo, Polestar) botste bij zijn afvaart na een felle windstoot tegen "de infrastructuur van de sluis". Zowel de sluis als het schip liep daarbij schade op.

"Het is nog niet helemaal duidelijk hoe ernstig de schade is. Dat wordt nu onderzocht en indien mogelijk hersteld", citeert Flows een havenwoordvoerder. "Voor woensdagvanavond was het versassen van een tiental schepen gepland. Die zullen moeten wachten tot de doorgang weer vrij en veilig is." Voor het landverkeer op de bruggen is er geen hinder.

De Jisu Fortune zou vertrekken naar Casablanca in Marokko, maar moet nu in Zeebrugge blijven voor inspectie.

De redactie
Haven Zeebrugge Sluis

