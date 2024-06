Het schip was op weg om aarde te verschepen en weegt zo'n 2000 ton, wat goed is voor 70 vrachtwagens gevuld met aarde. De hulpdiensten zijn nu druk in de weer om die aarde van het schip te verwijderen en de brandweer haalt ook het mazout uit de tank om het gevaar te minimaliseren.

Het vrachtverkeer ligt sindsdien stil en het vrachtverkeer in beide richtingen is onderbroken. Het is nog onduidelijk wanneer het vrachtverkeer weer kan doorgaan.