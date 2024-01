"Zeventien steden en gemeenten hebben een plan opgemaakt dat zich beperkt tot het afschakelplan. Twaalf steden en gemeenten maakten een plan op dat ruimer gaat en ook kan gebruikt worden in het geval van een black-out of stroomuitval, stroomonderbreking of stroomschaarste”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Volgens gouverneur Decaluwé gaven veertien steden en gemeenten expliciet aan geen plan te hebben. In veel gevallen gaat het om gemeenten die niet opgenomen zijn in een afschakelschijf of gemeenten waar de impact minimaal zou zijn.

Damme, Dentergem, Harelbeke, Ieper, Izegem, Ledegem, Lendelede, Mesen, Poperinge, Vleteren en Wevelgem zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in het afschakelsysteem.