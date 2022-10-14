24°C
Nieuws
Kortrijk

Aan­ne­mer raakt stroom­ka­bel: delen van Kort­rijk en Zwe­ve­gem zon­der elektriciteit

Stroompanne kortrijk

In Kortrijk is er momenteel een vrij grote stroompanne. Dat komt doordat een aannemer een kabel heeft geraakt op de hoek van de Morinnestraat met de Jacques Picquartstraat.

Het incident gebeurde rond tien uur vanmorgen. “Door de beschadigde kabel krijgt een twintigtal stroomcabines geen toevoer,” klinkt het bij Fluvius. “Vanuit die cabines vertrekt wel stroom naar huishoudens, maar toch vooral naar bedrijven. Omdat het vakantieperiode is blijft de hinder daardoor gelukkig nog beperkt.”

De technische diensten van Fluvius hopen dat iedereen tegen de middag weer stroom heeft.

