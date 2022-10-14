Aannemer raakt stroomkabel: delen van Kortrijk en Zwevegem zonder elektriciteit
In Kortrijk is er momenteel een vrij grote stroompanne. Dat komt doordat een aannemer een kabel heeft geraakt op de hoek van de Morinnestraat met de Jacques Picquartstraat.
Het incident gebeurde rond tien uur vanmorgen. “Door de beschadigde kabel krijgt een twintigtal stroomcabines geen toevoer,” klinkt het bij Fluvius. “Vanuit die cabines vertrekt wel stroom naar huishoudens, maar toch vooral naar bedrijven. Omdat het vakantieperiode is blijft de hinder daardoor gelukkig nog beperkt.”
De technische diensten van Fluvius hopen dat iedereen tegen de middag weer stroom heeft.
De redactie