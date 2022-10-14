24°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Blankenberge Zeebrugge Zuienkerke

Tien­dui­zend gezin­nen een uur lang zon­der stroom in onder meer Blan­ken­ber­ge, Zee­brug­ge en Nieuwmunster

stroompanne licht

In een groot deel van Blankenberge, Zeebrugge en Nieuwmunster (Zuienkerke) hebben zo'n tienduizend gezinnen iets meer dan een uur zonder stroom gezeten. Iets voor 13 uur was het probleem opgelost.

Sinds 11 uur vanmorgen zaten delen van Blankenberge, Zuienkerke, Zeebrugge en Wenduine zonder stroom. Oorzaak was volgens Fluvius een probleem bij een transformatorstation waar hoogspanning aankomt van Elia en verder wordt verdeeld. "Daar was er een probleem met een vermogensschakelaar. Er is een component stuk gegaan, maar het kon vrij snel worden vervangen", klinkt het bij Fluvius.

In Blankenberge zat ongeveer de helft van de stad zonder stroom. In totaal waren ruim 10.000 gezinnen getroffen. Intussen hebben alle straten opnieuw elektriciteit.

Belga
Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Stroompanne

Meest gelezen

Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Ongeval kortrijk
Nieuws

Bromfietser kritiek na aanrijding op R8 in Kortrijk
Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Stroompanne kortrijk
Update

Aannemer raakt stroomkabel: delen van Kortrijk en Zwevegem tot 11 uur zonder elektriciteit
Stroompanne

15.000 gezinnen en bedrijven vannacht enkele uren zonder stroom
stroom kaars licht

Slechts helft van West-Vlaamse steden en gemeenten heeft noodplan bij stroomtekort
2023-09-20 00:00:00 - Grote stroompanne in Ardooie en Pittem voorbij

Grote stroompanne in Ardooie en Pittem voorbij
2023-01-26 00:00:00 - 100.000 koekjes verbrand door stroompanne in Ruddervoorde

100.000 koekjes verbrand door stroompanne in Ruddervoorde
2022-10-14 00:00:00 - Stroompanne in gevangenis, ook noodgenerator is uitgevallen

Stroompanne in gevangenis, ook noodgenerator is uitgevallen
24°C
Aanmelden