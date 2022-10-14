Sinds 11 uur vanmorgen zaten delen van Blankenberge, Zuienkerke, Zeebrugge en Wenduine zonder stroom. Oorzaak was volgens Fluvius een probleem bij een transformatorstation waar hoogspanning aankomt van Elia en verder wordt verdeeld. "Daar was er een probleem met een vermogensschakelaar. Er is een component stuk gegaan, maar het kon vrij snel worden vervangen", klinkt het bij Fluvius.

In Blankenberge zat ongeveer de helft van de stad zonder stroom. In totaal waren ruim 10.000 gezinnen getroffen. Intussen hebben alle straten opnieuw elektriciteit.

