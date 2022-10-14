Nieuws
Tienduizend gezinnen een uur lang zonder stroom in onder meer Blankenberge, Zeebrugge en Nieuwmunster
In een groot deel van Blankenberge, Zeebrugge en Nieuwmunster (Zuienkerke) hebben zo'n tienduizend gezinnen iets meer dan een uur zonder stroom gezeten. Iets voor 13 uur was het probleem opgelost.
Sinds 11 uur vanmorgen zaten delen van Blankenberge, Zuienkerke, Zeebrugge en Wenduine zonder stroom. Oorzaak was volgens Fluvius een probleem bij een transformatorstation waar hoogspanning aankomt van Elia en verder wordt verdeeld. "Daar was er een probleem met een vermogensschakelaar. Er is een component stuk gegaan, maar het kon vrij snel worden vervangen", klinkt het bij Fluvius.
In Blankenberge zat ongeveer de helft van de stad zonder stroom. In totaal waren ruim 10.000 gezinnen getroffen. Intussen hebben alle straten opnieuw elektriciteit.
Kjenta Vangampelaere