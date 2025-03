Iets over drie uur vannacht was er een probleem in een transformatorenstation in Waregem waardoor 15.000 gezinnen en bedrijven geen stroom hadden. In zo'n station gaat de de elektriciteit van hoogspanning naar middenspanning voor een heel groot gebied. Normaal neemt een tweede lijn over, maar dat gebeurde nu niet. De herstelwerken duurden zo'n twee uur.