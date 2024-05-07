"Een dertigtal cabines was getroffen. Tussen 2.500 en 3.000 gezinnen zaten sinds 9u20 zonder stroom maar na een uur had iedereen terug elektriciteit", zegt woordvoerder David Callens van Fluvius.

"Een technische ploeg uit Kortrijk repte zich ter plaatse om de panne te herstellen. Een defect bij een middenspanningsinstallatie is niet uitzonderlijk, maar er zijn wel meteen een pak klanten getroffen."