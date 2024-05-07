19°C
Pittem

Stroom­pan­ne in Pit­tem en Egem: tot 3.000 gezin­nen zon­der elektriciteit

Electriciteit

In Pittem en deelgemeente Egem is er vanmorgen rond 9u30 een grote stroompanne geweest. Tot 3.000 gezinnen zaten een uur zonder elektriciteit. Oorzaak was een defect in de middenspannning, zegt netbeheerder Fluvius.

"Een dertigtal cabines was getroffen. Tussen 2.500 en 3.000 gezinnen zaten sinds 9u20 zonder stroom maar na een uur had iedereen terug elektriciteit", zegt woordvoerder David Callens van Fluvius. 

"Een technische ploeg uit Kortrijk repte zich ter plaatse om de panne te herstellen. Een defect bij een middenspanningsinstallatie is niet uitzonderlijk, maar er zijn wel meteen een pak klanten getroffen."

Pittem
Redactie
Fluvius Stroompanne Stroomonderbreking

