Het nieuwe kantoor moet duurzamer zijn, zegt Fluvius en is de uitvalsbasis voor 261 medewerkers. Die moeten de regio Brugge-Middenkust bedienen . Zo is Fluvius bezig met de jaarlijkse vernieuwing van distributiecabines, onderhoud van 400 kilometer stroomnet en de vervanging van straatverlichting door led-licht.

“De regio Brugge-Middenkust groeide vorig jaar naar 261 collega’s. We mikken ook in 2025 op dezelfde groei," zegt Frank Vanbrabant van Fluvius.

"Deze evolutie is noodzakelijk om de vele investeringswerken in het kader van de energietransitie te kunnen realiseren. Het gebouw is flexibel ingericht om deze bijkomende collega’s vlotjes te kunnen huisvesten.”