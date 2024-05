De brandweer van zone Fluvia kreeg iets na 18 uur een oproep voor een brand in een hoogspanningscabine ter hoogte van de Burgemeester Felix de Bethunelaan in Kortrijk. Daar was sprake van een explosie in een hoogspanningscabine van een appartementsgebouw. Een twintigtal personen werd geëvacueerd, maar niemand raakte gewond en de brand bleek erg beperkt. Later op de avond meldde de stad Kortrijk via sociale media dat de stroomonderbreking is opgelost.