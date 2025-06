Veel draait rond teamwork want in de stress van de horeca moet je ook op elkaar kunnen rekenen. Hannelore Vanacker, Team restaurant De Wasserette: “Het leek ons leuk om mee te doen als teambuilding. We winnen ook heel graag. Garnaalpellen tegen de klok kunnen we heel goed. We hebben veel geoefend.”

In de horeca moet je van alle markten thuis zijn. Met leuke uitdagingen die toch wel pittig zijn. Wibo Lemmens, voorzitter Horeca Nieuwpoort: “Dit is meer dan een evenement. We willen tonen dat we een bruisende horecagemeenschap zijn, waar we met veel plezier dingen organiseren en samenwerken.”