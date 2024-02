In elke klas zit gemiddeld minstens één jongere die het slachtoffer is van een ernstige vorm van kindermishandeling. Tot een op de vier jongeren geeft zelf aan slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doordat het niet evident is om over die situatie te spreken, doen de slachtoffers er vaak het zwijgen toe.