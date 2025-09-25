19°C
Koksij­de neemt erf­goed­fo­to’s van Ster der Zee’ weg na schok­ken­de getui­ge­nis­sen in De Nonnen’

Ster der zee

De burgemeester van Koksijde heeft erfgoedfoto’s laten verwijderen die aan oude kapel van vakantiekolonie Ster Der Zee hingen. De kolonie kwam vorige week in opspraak in de VTM-docureeks 'De Nonnen'. Kinderen zijn er in de vorige eeuw bijzonder hardhandig aangepakt.

Op de kapel na, zijn alle gebouwen van Ster Der Zee verdwenen. En nu dus ook de oude foto’s die aan de gevel van de kapel hingen. Er zal een nieuw bord komen, met een link naar de docureeks. Tegelijk wordt in de erfgoedapp een getuigenis van één van de slachtoffers opgenomen. Wie dus informatie zoekt over Ster Der Zee zal het volledige plaatje uitgelegd krijgen. “We willen het verleden niet ontkennen maar recht in de ogen kijken,“ zegt burgemeester Sander Loones.

Koepel van paters en nonnen roept slachtoffers misbruik op klacht in te dienen
Ben Storme

Ben Storme
