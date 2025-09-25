Op de kapel na, zijn alle gebouwen van Ster Der Zee verdwenen. En nu dus ook de oude foto’s die aan de gevel van de kapel hingen. Er zal een nieuw bord komen, met een link naar de docureeks. Tegelijk wordt in de erfgoedapp een getuigenis van één van de slachtoffers opgenomen. Wie dus informatie zoekt over Ster Der Zee zal het volledige plaatje uitgelegd krijgen. “We willen het verleden niet ontkennen maar recht in de ogen kijken,“ zegt burgemeester Sander Loones.